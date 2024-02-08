ضبط 11 عاطلا بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار بمصر القديمة والمرج والسلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 11 عاطلا بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار بمصر القديمة والمرج والسلام .

البداية عندما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (3 عاطلين- لاثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج بحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين-الآيس"- 2 سلاح أبيض)، وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس بحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام –فرد خرطوش- عدد من الطلقات).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام –سلاح أبيض "مطواة").

وفى السلام تم ضبط 5 عاطلين بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، و(كمية لمخدرى "الأستروكس-البودر"- ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.