ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 11 عاطلا بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار بمصر القديمة والمرج والسلام .
البداية عندما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).
كما تم ضبط (3 عاطلين- لاثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج بحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين-الآيس"- 2 سلاح أبيض)، وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس بحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام –فرد خرطوش- عدد من الطلقات).
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام –سلاح أبيض "مطواة").
وفى السلام تم ضبط 5 عاطلين بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، و(كمية لمخدرى "الأستروكس-البودر"- ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث وقضايا
ضبط 11 عاطلا بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار بمصر القديمة والمرج والسلام
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 11 عاطلا بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار بمصر القديمة والمرج والسلام .