هيلاري كلينتون: نتنياهو غير جدير بالثقة ويجب أن يرحل

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أسلوب تعامل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الحرب بين إسرائيل وحماس ودعت إلى الإطاحة به.

وقالت هيلاري كلينتون، إنه "يجب على نتنياهو أن يرحل فهو ليس قائدًا جديرًا بالثقة لقد وقع هجوم 7 أكتوبر في عهده".

وأضافت كلينتون في مقابلة مع برنامج "أليكس فاجنر تونايت" على قناة "إم إس إن بي سي": "إنه بحاجة إلى الرحيل، وإذا كان يشكل عقبة أمام وقف إطلاق النار، وإذا كان عقبة أمام استكشاف ما يجب القيام به في اليوم التالي، فهو بالتأكيد بحاجة إلى الرحيل".

وفي الوقت نفسه، لم يكن من الواضح ما إذا كانت كلينتون تعتقد أن إسرائيل يجب أن توقف حملتها العسكرية في ظل الظروف الحالية، بعد أن أعربت عن دعمها القوي لجهودها الحربية في الماضي.