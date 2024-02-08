بالصور.. سقوط 7 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بـ4 مناطق بالقاهرة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة 7 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية تخصصت فى السرقات بمناطق الساحل ومدينة نصر والسيدة زينب والموسكى .

وتعود البداية عندما تم ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية) من داخل شقة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بأنه نظرًا لعلمهما بأن الشقة محل البلاغ مغلقة ولا يتواجد بها أحد قاما بتسلق الشرفة والدلوف للشقة والاستيلاء على محتوياتها.

كما أضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" (عامل، تاجر خردة" لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة كما اعترف بارتكابه (4) وقائع بذات الأسلوب، وأضاف قيامه ببيعهم لعميليه "سيئا النية" ("لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (مالك مخزن "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وبمواجهته إعترفبإرتكاب الواقعة.

كما اعترف بتكوينه تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بالإشتراك مع (عاطل، عاملين) تم ضبطهم، وبإستهداف المخزن المُشار إليه عُثر بداخله على (السيارة المُبلغ بسرقتها - سيارة بدون لوحات معدنية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعــة - سيارة - عدد من اللوحات المعدنية - 4 شورت بلوك لعدد من السيارات - عدد 6 كنترول سيارة - 13 إستيكر مُدون عليه أرقام شاسيه- كمية من أجزاء السيارات - عدد 3 رخص تسيير).

وفى الموسكى تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة (بعض الأجهزة) من داخل ورشة أحذية كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما (عاطل – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.