الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل بلغ 106 ملايين نسمة اليوم

كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 106 ملايين نسمة اليوم الخميس الموافق 8 فبراير، وكان عدد السكان قد بلغ (105 ملايين نسمة) يوم السبت الموافق 3/6/2023 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وأشار الجهاز إلى أنه مع بلوغ عدد السكان (106 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفــرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 250 يوماً 8 شهور و10 أيام .

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 ملايين نسمة لتصبح 250 يوماً مقابل 245 يوماً خلال المليون السابق و221 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولودا مقابل 5683 مولود خلال فترة الوصول إلى 105 ملايين نسمة و6089 مولودا للوصول إلى 104 ملايين نسمة.

وبلغ عدد المواليد (1.399) مليون خلال الفترة من (3/6/2023 إلى 8/2/2024) بمتوســط (5599 مولود) يومياً و(233 مولودا) كل ساعة و(4 مولود) تقريباً في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 15.4 ثانية .

ونوه الجهاز أنه بلغ متوسط أعداد المواليد خلال فترة بلوغ عدد السكان 106 ملايين من 3 يونيو 2023 حتى 8 فبراير 2024 مدة بلوغ 106 مليون نسمة بالأيام 250 يوما.

وسجل متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 متوسط أعداد المواليد في الساعة 233 متوسط أعداد المواليد في الدقيقة 4 تقريباً مولود كل 15.4 ثانية.