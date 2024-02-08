وزير المالية الإسرائيلي يلغي الإعفاءات الضريبية لأونروا

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلغاء الإعفاءات الضريبية لأونروا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قرر إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبموجب القرار ستُلغى أية إعفاءات ضريبية كانت تتمتع بها الوكالة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الأنوروا كانت تحظى بعدد من الامتيازات من بينها "الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على استيراد السلع المختلفة، والحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة قيمة مضافة تبلغ صفر على استخدامات معينة للوقود، والإعفاء من الضريبة الانتقائية على الوقود".

وتشن إسرائيل حملة ضد الأونروا، بدأت باتهام عدد من موظفيها في غزة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ما دفع العديد من الدول الغربية إلى تعليق تمويلها للمنظمة الأممية.