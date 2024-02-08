إصابة 6 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 6 عمال صباح اليوم الخميس، أثناء ذهابهم للعمل في إحدى الوحدات السكنية بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة دمو بدائرة قسم أول الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي التفاصيل، كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بتلقيه بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة دمو بدائرة القسم، ووجود مصابين.

وفور البلاغ، انتقلت قوات الأمن وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين أنه بسبب السرعة الزائدة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وأسفر ذلك عن وقوع الحادث ونتج عنه إصابة 6 أشخاص وهم:

- "محمد .ر 49 سنة" سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- "ربيع .ط 21 سنة" عامل مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

- "خالد . س . ع 33 سنة" عامل مصاب بكسر في الكتف الأيمن.

- “ توبة .ح 31 سنة” عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

- "عز الدين . 43 سنة" عامل مصاب بكدمات وتجمع دموي بالوجه.

- “حاتم . ج 28 سنة” عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج اللازم.

كما قامت قوات الأمن بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق بعد توقفها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.