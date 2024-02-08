الأهلي يستقر على تأهيل محمد الشناوي في قطر

استقر مسئولو النادي الأهلي على سفر محمد الشناوي حارس وقائد الفريق إلى قطر لخوض البرنامج التأهيلي العلاجي بعد خضوعه لعملية منظار بعد الإصابة في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أفريقيا 2023.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي، عن أنه كانت هناك مفاضلة بين أكثر من مكان يخوض به محمد الشناوي البرنامج التأهيلي وتم الاستقرار على قطر وتحديدا أكاديمية أسباير التي سبق وخضع أكثر من لاعب بالفريق للتأهيل فيها أبرزهم أكرم توفيق وحسين الشحات في وقت سابق.

ومن المنتظر أن ينهي الجهاز الإداري لفريق الأهلي إجراءات سفر وترتيبات البرنامج التأهيلي بالاتفاق بين طبيب الأهلي والحارس محمد الشناوي قبل السفر إلى قطر.

وعاد محمد الشناوي من ألمانيا منذ أيام بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف وتتراوح فترة غيابه بين ثلاثة أو أربعة شهور للتعافي، حيث يخوض حالياً فترة تأهيل بدني خفيف في الأهلي على أن يبدأ البرنامج التأهيلي الجديد في قطر عقب إنهاء إجراءات السفر.