الحكومة العراقية: قواتنا المسلحة ستضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية لحفظ أمن العراقيين

قالت الحكومة العراقية، إن قواتنا المسلحة ستضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية لحفظ أمن العراقيين من كل التهديدات، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أن التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، مشيرا إلى أن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف.

وشهد العراق خلال الساعات الماضية موجة تنديد واسعة باغتيال مسؤولين في "الحشد الشعبي" و"كتائب حزب الله"، بغارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد، ليل الأربعاء.

وقال مسؤولون وسياسيون عراقيون، وأحزاب وحركات عربية، إن الهجوم الأمريكي "اعتداء سافر"، فيما أشارت حركة "النجباء" إلى أن الضربات الأمريكية لن تقتصر على "المقاومة الإسلامية" و"الحشد الشعبي" وستطال الجميع.