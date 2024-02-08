صور| بطريرك الكنيسة السريانية يلتقي براهبات الكنيسة في الهند

التقى مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يوم أمس، براهبات الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ولاية كيرالا بالهند، والتقى قداسته أيضاً باللجنة الإدارية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الهند، في المركز البطريركي في بوتنكروز.

في سياق متصل، احتفل البطريرك مار إغناطيوس بالذكرى الـ٢٥ لانتقال المثلث الرحمات مار غريغريوس كوركيس بيرومباللي، حيث ترأس صلوات القدّاس الإلهي في كنيسة بيرومباللي.

‎وشاركه المطرانان: مار ديوسقوروس قرياقس، مطران كنائس الكرسي الرسولي في شمالي كيرالا، ومار كيرلس بابي، النائب البطريركي لإدارة المؤسسات البطريركية الخيرية في العطشانة، بحضور أصحاب النيافة المطارنة: مار غريغوريوس جوزيف المطران الوكيل لكنيستنا في الهند ومطران كوجين في كيرالا، ومار تيطس يلدو، مطران أبرشية شمالي أميركا الملنكارية، ومار أوسطاثيوس اسحق، مطران بنغالور، ومار إيريناوس باولوس، مطران أبرشية كوزيكود، ومار تيموثاوس ماثيو، مطران دير الصليب في كيرالا، ومار بطرس قسيس، مطران حلب وتوابعها، ومار خريستوفوروس مرقس أبراهام، السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.



