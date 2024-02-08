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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تعديل وزاري في إثيوبيا.. "سيلاسي" للخارجية و"دابا" للصحة

السفير تاي أتسكي
السفير تاي أتسكي سيلاسي وزيرا للخارجية في الحكومة الإثيوبية
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وافق مجلس النواب الإثيوبي اليوم الخميس، على تعيين السفير تاي أتسكي سيلاسي وزيرا للخارجية في الحكومة الإثيوبية، وكان من قبل المندوب الدائم لأديس أبابا لدى الأمم المتحدة.

وذكرت إذاعة فانا" الإثيوبية أن البرلمان وافق أيضا على تعيين الدكتور مقدس دابا وزيرا للصحة في إثيوبيا، بالإضافة إلى تعيين تيمسجين ترونه، المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني، نائبا لرئيس الوزراء آبي أحمد.

وأشارت "فانا" إلى أن هذه التعيينات جاءت بعد ترشيحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث قدم ملفات تعريفية عن المعينين في إشارة إلى قيادتهم ومسيراتهم المهنية على مستويات مختلفة حيث وافق المجلس على الترشيح بالإجماع.

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