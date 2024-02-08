قصف مدفعي على بلدة كفر كلا وأطراف بلدة العديسة جنوب لبنان

أعلن إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، عن قصف مدفعي على بلدة كفر كلا وأطراف بلدة العديسة جنوبي لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتتعرّض بلدة كفر كلا الجنوبية، منذ السادسة من صباح اليوم لاعتداءات إسرائيلية، حيث تقوم حامية موقع مستوطنة المطلة المقابلة بإطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحياء السكنية في البلدة.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، بالإضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى نهر الليطاني.