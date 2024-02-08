بوريل: لا نملك عصا سحرية لإعطاء أوكرانيا المزيد من القذائف

قال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي استنفد بالفعل مخزوناته وليس لديه "عصا سحرية" لإعطاء أوكرانيا المزيد من القذائف.

وأضاف بوريل قائلا: "أنت بحاجة إلى المزيد، ويجب علينا أن نقدم المزيد، لكن ليس لدي أي عصا سحرية"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وقال المسئول الأوروبي لقناة رادا التلفزيونية الأوكرانية، إن قدرات الصناعة الدفاعية للاتحاد الأوروبي كانت منخفضة للغاية.

وبحلول شهر مارس، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على تزويد كييف بما مجموعه حوالي 550-600 ألف قذيفة، وبحلول نهاية العام سيتم تسليم المليون التي وعدت بها سابقًا.

وفي وقت سابق، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعم فكرة تنظيم التعاون بين الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية من أجل زيادة إنتاج الذخيرة في أوكرانيا.