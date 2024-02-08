المملكة المتحدة تمدد إعفاء الشركات الأوكرانية من الرسوم الجمركية

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أنها ستدعم الشركات الأوكرانية من خلال تمديد التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أوكرانيا لمدة خمس سنوات إضافية، حتى عام 2029.

وأوضح البيان الصادر عن الحكومة البريطانية "توفر هذه الاتفاقية الدعم الاقتصادي طويل الأمد الذي تشتد الحاجة إليه لأوكرانيا وشركاتها وشعبها - وهو أمر بالغ الأهمية لتعافيها من غزو بوتين غير القانوني"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف أن المملكة المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم حرب أوكرانيا ضد الجيش الروسي، طالما أن هناك حاجة إليها.

ووفقًا للبيان الصحفي، ستظل معظم التجارة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا معفاة من الرسوم الجمركية حتى عام 2029 على الأقل، وذلك بفضل التمديد المتفق عليه اليوم لدعم التعافي الاقتصادي طويل المدى لأوكرانيا من الحرب.

ويشكل هذا الالتزام جزءًا من جهود المملكة المتحدة لدعم أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق وغير القانوني، والذي عطل سلاسل التوريد وطرق النقل وأثر على قدرة أوكرانيا على تصدير البضائع.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة تلغي الرسوم الجمركية على جميع تجارتها مع أوكرانيا منذ عامين.