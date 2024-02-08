"الصحة النفسية ورؤية التنمية" على مائدة نقاش مركز النيل للإعلام بطور سيناء

نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء لقاءً إعلاميًا بعنوان"الصحة النفسية ورؤية التنمية" وذلك بمقر قاعة مجلس مدينة طور سيناء، اليوم الخميس، حاضر خلالها عبير الطباخ مدير إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، وبمشاركة لفيف من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير 2024- حول دعم المنتج المصري والصناعة المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء .

وأكدت مدير إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم أنه لا صحة ولا تنمية مستدامة بدون صحة نفسية، تأخذ الفرد للابداع والابتكار والتحمل والصبر إزاء الأزمات والتغيرات، مرورًا به إلى حياة أفضل، مشيرة إلى حتمية وضرورة تعزيز السلامة النفسية والوقاية من اضطرابات الصحة النفسية وتقديم الرعاية الكافية لدى أبناء الأسرة، حيث عمود المجتمعات القوية؛ لتعزيز وتقوية المناعة ضد عوارض الحياة وتمكينهم من إدارة الذات للوصول إلى منتج بشري جيد طبقا لرؤية الدولة 2030 بالوصول إلى حياة صحية أفضل.

وأضافت: أن الدولة لا تألو جهدا في وضع برامج صحية نفسية لمواكبة المستحدث من الأمراض النفسية طبقًا للنظم العالمية من أجل الوصول إلى نتائج مرضية بهذا الشأن .

وحثت الجمهور الحضوربالتحلي بالصبر وعدم الاستسلام للظروف الاقتصادية الراهنة والتي سببت حالة نفسية سلبية لدى البعض، لكنها ستزول عن قريب، شأنها كشأن غيرها من التحديات التي تواجهها مصرنا الحبيبة.

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