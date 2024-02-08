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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تلقت من أمريكا 17 مليار دولار دون قيد أو شرط.. و"بايدن" رئيس ضعيف

انتوني بلينكن
انتوني بلينكن
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قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن المشكلة تكمن في وجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كذاب، وأن الشعب الإسرائيلي أصبح متطرفا، ولا يرغب بالسلام أو حل الدولتين، والجانب الأمريكي يعرف ذلك، ويخطط لتل أبيب، لكن اضطر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للذهاب للشرق الأوسط.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العرب صادقون منذ البداية فيما يقولونه، والذي يتضمن وقفا لإطلاق النار وحل الدولتين وتبادل الرهائن، وهذا كلام عقلاني، وأي شخص في العالم ذو عقل وفهم سيقول ذلك، لكن إسرائيل لا تريد، وأمريكا لا تضغط على إسرائيل، وهذه هي المشكلة منذ بداية الحرب.

وأشار إلى أن "بلينكن" يأتي للمنطقة للحديث فقط، حيث يقول لإسرائيل أن تتفاد قتل المدنيين وأن تدخل المساعدات، ومنذ بداية الحرب وحتى اليوم ما زال كلاما، والوضع في المربع الأول، فما زالت إسرائيل في غطرسة وتلقت 17 مليار دولار دون قيد أو شرط.

وتابع: "هناك خوف شديد في أمريكا للحديث حول الحرب في غزة، واليهود في أمريكا موجودين بقوة في جميع المجالات، وهناك خوف من إغضابهم، وبايدن رئيس ضعيف جدا سواء في موضوع غزة أو غيرها".

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