استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 8 فبراير 2024

سيطرت حالة من الاستقرار علي أسعار الذهب، في أسواق ومحلات الصاغة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 8 فبراير 2024، بعد الارتفاعات التي شهدها امس استمرارا لحالة للارتباك والتذبذب التي تسود سوق الذهب المحلي وأدت إلى توقف تسعير الذهب في بعض محلات الصاغة في مصر والامتناع عن التعامل في بيع اوشراء خلال الايام الماضية في ظل الارتفاعات التاريخية التي سجلتها اسعار الذهب نتيجة ارتفاع يعر الدولار في السوق الموازي والتي يتم به تسعير الذهب، وايضا حالة الترقب لقرارات جديدة من البنك المركزي بخصوص تعويم الجنيه.

افتتح عيار 21 “الأوسع انتشارًا واقبالا في مصر ” حوالي 3550 جنيهًا للبيع و3650 جنيهًا للشراء،

وبلغ سعر الذهب عيار 24 “ الأعلى فئة بين الاعيرة المتداولة في الاسواق ” حوالي 4057 جنيهًا للبيع و4171 جنيهًا للشراء.

و وصل اليوم سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية اليوم 3719 جنيها للبيع، و 3824 جنيه للشراء.

وصل اليوم سعر ذهب عيار 21 وصل سعر البيع 3550 جنيه، وصل سعر الشراء 3650 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بداية اليوم حوالي 3043 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الشراء الي 3129 جنيه.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في تعاملات اليوم الصباحية 2029 جنيه للبيع، ووصل سعر الشراء الي 2086 جنيه.

سجل سعر جنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) نحو 28800 جنيه للبيع، و 29200 جنيه للشراء .

بلغ سعر اوقية الذهب ( وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ) وصل سعر البيع 127960 جنيه، و 129733 جنيه للشراء.

و خلال الايام الماضية، زاد الاقبال علي شراء السبايك الذهبية، والتي تعد احد اهم ادوات الاستثمار الامن، وسجلت أسعار سبائك الذهب اليوم في محلات الصاغة، وزن 2.5 جرام 10355 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 20710 جنيهات.

بلغت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 128816 جنيهًا.

و عن اسعار الذهب بالدمغة والمصنعية، فتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ومن محافظة لاخري، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.