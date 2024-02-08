استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استشهد الشاب محمد خليل البرغوثي من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، متأثرًا بإصابته. حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان الشاب البرغوثي، قد أصيب قبل نحو أسبوعين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها كفر عين.

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة عن التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 124 على قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان رسمي، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهيد و67147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.