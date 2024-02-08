المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يبدي قلقه إزاء الوضع في غزة

أبدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء أمس الأربعاء، عن "قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في غزة، مشيرًا إلى استعداد المكتب لاستكشاف جميع الجوانب المحتملة للجرائم التي ارتكبت خلال النزاع بين إسرائيل وحماس.

وخلال مقابلته مع وكالة فرانس برس في باريس، أكد خان أن التحقيقات التي يُجريها المكتب تمتد إلى مناطق النزاع الأخرى في العالم، وليس فقط غزة وإسرائيل، وهو ما يشمل الروهينغا وأوكرانيا والسودان.

وأوضح خان أن المكتب يقوم بتجميع الأدلة والمعلومات اللازمة، وسيتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على تلك الأدلة، مشيرًا إلى أن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية سيتخذون القرارات اللازمة في ضوء الأدلة المقدمة.

وفي السياق ذاته، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف أي أعمال قد ترتقي إلى "إبادة جماعية" في غزة، مع دعوتها للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.