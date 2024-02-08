طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قام بشن سلسلة غارات عنيفة على خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجر منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 14 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب العشرات، في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وفي دير البلح، جراء قصف إسرائيلي.

قام الاحتلال بتنفيذ قصف على منزل في دير البلح، نتج عنه استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، وفي تل السلطان والحي السعودي استهدف الاحتلال منزلين لعائلات فلسطينية نتج عن تلك القصف استشهاد 12 مواطنًا فلسطينيًا.