حنان مطاوع وأسرتها في ضيافة عرائس «الليلة الكبيرة».. صور

شهد مسرح القاهرة للعرائس، مساء أمس الأربعاء، أوبريت "الليلة الكبيرة"، وسط حضور جماهيري كبير وعلى رأسهم الفنانة حنان مطاوع بصحبة أسرتها مما زاد من فرحة الجمهور والأطفال التى حرصت على التقاط الصور معها في يوم ممتع وجميل.

أوبريت " الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي يصف المولد الشعبي بشكل ممتع، وذلك من خلال عدة شخصيات وهي الأراجوز، وبائع البخت والحمص، والعمدة، والراقصة، والمعلم، ومدرب الأسود، والمصوراتي، والأطفال، والسيرك، والفلاح، والمنشد وغيرها من الشخصيات في صورة فنية رائعة ينجذب لها الكبار والصغار.

الأوبريت من بطولة فناني مسرح القاهرة للعرائس، ومن تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس د. ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.