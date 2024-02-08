بوريل: الاتحاد الأوروبي استنزف مخزوناته العسكرية في أوكرانيا

قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارته كييف، إن الاتحاد الأوروبي استنزف مخزوناته العسكرية ولا يملك المزيد لإعطاء أوكرانيا المزيد من القذائف.

وأكد على قناة "رادا" التلفزيونية الأوكرانية: "أنتم بحاجة إلى المزيد، وعلينا أن نقدم المزيد، لكن ليس لدي سحر، ليس لدي عصا سحرية. قدرات الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي كانت منخفضة للغاية".

وأضاف: "استنفدت قواتنا المسلحة احتياطياتها من أجل إعطائكم الذخيرة التي كانت تمتلكها في المخزونات، قواتنا المسلحة تؤخر تجديد مخزوناتها من أجل ملء مخزوناتكم أولا".

وفي الأول من فبراير الجاري، وعدت المفوضية الأوروبية بتزويد أوكرانيا بدبابات جديدة وطائرات مروحية وأنظمة دفاع جوي ومليون قذيفة مدفعية، ولكن ليس بحلول مارس 2024، كما وعدت في وقت سابق ولكن بحلول نهاية العام.