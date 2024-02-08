قوات الاحتلال تقتحم بلدة حلحول والسموع وتداهم منازل المواطنين

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، وقامت بمنع تنقل المواطنين في الشوارع، كما داهمت عدة منازل داخل البلدة.

وفي بلدة السموع جنوب الخليل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة ونشرت الجنود في الشوارع، وداهمت عدة منازل.

ومنذ قليل، استشهد 14 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات، في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وفي دير البلح، جراء قصف إسرائيلي، فقام الاحتلال بتنفيذ قصف على منزل في دير البلح، نتج عنه استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 10 آخرون، وفي تل السلطان والحي السعودي استهدف الاحتلال منزلين نتج عنه، استشهاد 12 مواطنًا فلسطينيًا.