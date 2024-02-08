قصف أمريكي بريطاني على مديرية باقم في محافظة صعدة اليمنية

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام حوثية، بقصف أمريكي بريطاني على مديرية باقم في محافظة صعدة اليمنية.

وأمس الأربعاء، استهدفت القوات الأمريكية البريطانية بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في اليمن، كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حركة أنصار الله اليمنية أطلقت عدة صواريخ مضادة للسفن في اتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

تتزايد كل يوم الهجمات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، ويرد الحوثي على الضربات الأمريكية برشقات صاروخية للسفن الأمريكية وسفن الملاحة في البحر الأحمر.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، قامت القوات الأمريكية بتنفيذ ضربات على معسكر النهدين، وقاعدة الديلمي الجوية في العاصمة اليمنية صنعاء، كما نفذت ضربات أخرى على معسكر خشم البكرة جنوب صنعاء.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الضربات على الحوثيين شملت أهدافًا لأنظمة صواريخ ودفاع جوي وأجهزة رادار ومنشآت تخزين، وكان الهجوم يشمل 8 أهداف للحوثيين بمشاركة بريطانيا.