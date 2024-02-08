ads
الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قصف أمريكي بريطاني على مديرية باقم في محافظة صعدة اليمنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام حوثية، بقصف أمريكي بريطاني على مديرية باقم في محافظة صعدة اليمنية.

وأمس الأربعاء، استهدفت القوات الأمريكية البريطانية بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في اليمن، كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حركة أنصار الله اليمنية أطلقت عدة صواريخ مضادة للسفن في اتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

تتزايد كل يوم الهجمات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، ويرد الحوثي على الضربات الأمريكية برشقات صاروخية للسفن الأمريكية وسفن الملاحة في البحر الأحمر.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، قامت القوات الأمريكية بتنفيذ ضربات على معسكر النهدين، وقاعدة الديلمي الجوية في العاصمة اليمنية صنعاء، كما نفذت ضربات أخرى على معسكر خشم البكرة جنوب صنعاء.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الضربات على الحوثيين شملت أهدافًا لأنظمة صواريخ ودفاع جوي وأجهزة رادار ومنشآت تخزين، وكان الهجوم يشمل 8 أهداف للحوثيين بمشاركة بريطانيا.

قصف أمريكي بريطاني مديرية باقم محافظة صعدة اليمنية