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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سوريا.. سماع دوي انفجارات في قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأمس الأربعاء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن استهداف قياديًا في كتائب حزب الله العراقي بمسيرة في بغداد.

يذكر أن، في 2 فبراير 2024 الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بتنفيذ ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات انطلق بعضها من الولايات المتحدة، وأوضح أن الضربات كانت ضد مواقع للحرس الثوري وميليشيات موالية لإيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الضربات الجوية في سوريا والعراق التي قامت بها القوات الأمريكية اليوم ما هي إلا البداية.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع قتلى وجرحى في القصف الأمريكي على عدة مواقع في البادية والحدود السورية العراقية، وأضافت أن القصف يستهدف مقار للفصائل المسلحة العراقية بمنطقة السكك في قضاء القائم.

وقال المرصد السوري أن الضربات الأمريكية، نتج عنها مقتل 18 شخصًا وتدمير 26 هدفًا في ضربات بمسافة 130 كيلو متر بمحافظة دير الزور وصولًا للحدود السورية.

سماع دوي انفجارات قاعدة أمريكية حقل العمر النفطي