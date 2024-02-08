وصول مصابين إلى المستشفى الكويتي بعد قصف الاحتلال عددًا من المنازل في رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوصول عدد كبير من المصابين إلى المستشفى الكويتي في مدينة رفح الفلسطينية، بعد استهداف الاحتلال عددًا من المنازل غرب المدينة.

ومنذ قليل، أعلنت استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين غرب رفح جنوب قطاع غرة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بشن غارة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف عدة شهداء ومصابين.

وأمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، نتج عن تلك الاشتباكات، استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، وفرضت حصارًا على منزل داخل المخيم.