النائب السيد القفاص: قرارات الرئيس السيسي تعكس حسه الصادق تجاه معاناة المواطنين

أشاد النائب السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

ووصف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تعبر عن إحساس صادق بتحديات المواطنين وتأتي في سبيل الحفاظ على استقرارهم وتعزيز الإنتاجية والتنمية.

أكد النائب السيد القفاص، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف دعم المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، إلي أن هذه القرارات الإقتصادية تعكس الحس الصادق للرئيس السيسي تجاه معاناة المواطنين ويعكف على تحقيق مصلحتهم واحتياجاتهم.

وكما أكد عضو مجلس الشيوح، أن هذه القرارات الاقتصادية تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية في مصر، خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أكد عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الأجور في مصر تحظى بأهمية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الزيادات المتتالية التي تم تنفيذها تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للموظفين، وعددهم يتجاوز 6 ملايين موظف.

وأوضح القفاض، أن عدد الزيادات التي تم تنفيذها في الرواتب قد تجاوز الستة، وبنسبة زيادة تبلغ 400 في المائة وهذا يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف المعيشة للموظفين وتعزيز دورهم في المجتمع.