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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس 3 تجار أستروكس في السلام

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات، اليوم، استمرار حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الأستروكس المخدر بمدينة السلام.
 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 عاطلين، قبل ترويج كمية من الأستروكس والبودر المخدر علي المتعاطين بمدينة السلام.

ونجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة السلام في ضبط  (3 عاطلين) بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية لمخدر  الأستروكس - كمية لمادة البودر المخدر" - الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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