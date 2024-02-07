حبس شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين بالشروق

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالشروق.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج بالشروق.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم واتخاذهم من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحًا لممارسة نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم، وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على ( عدد 140 استمارة بيانات - 2 جهاز تابلت - 3 أختام - إيصالات أمانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.