برلماني: قرارات الحماية الاجتماعية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، تتماشي مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي يخدم المواطن العادي في المقام الأول، وسيكون له مردود جيد في الشارع المصري والاقتصاد خلال الفترات القادمة، بجانب زيادة المعاشات وأصحاب برنامج تكافل وكرامة سيدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح وهبة أن إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخلق بيئة لائقة تسودها الاستقرار، كما أنها تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية دائما ما تضع المواطن في نصب عينها والوقوف بجانبه في المحن الصعبة، وتقدر دوره الكبير في تحمل الصعاب وتبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.

