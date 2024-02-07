5 أسباب تؤدي لظهور الشعر الأبيض في سن الشباب

يعاني الكثير من الشباب من ظهور الشعر الأبيض، ويلجأ البعض الي استخدام الصبغات الكيمائية للسيطرة علي تلك الظاهرة ولكن دون جدوي، وهناك عده أسباب رئيسية تؤدي الي ظهور الشيب الأبيض منها:

-عوامل وراثية

أحد أهم العوامل التي تسبب الشعر الأبيض في سن مبكرة هو الوراثة، فإذا كان والداك أو أجدادك قد عانوا من الشعر الأبيض المبكر، فمن المرجح أن تعاني منه أيضًا. تتحكم بعض الجينات في إنتاج الميلانين، وهو الصبغ المسئول عن لون الشعر، مما قد يؤدي إلى الشيب المبكر.

- نقص الفيتامينات

يمكن أن يساهم عدم تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة فيتامين ب 12 والحديد والنحاس والزنك، في ظهور الشعر الأبيض، حيث تلعب تلك العناصر الغذائية في إنتاج الميلانين وصحة بصيلات الشعر.

- الهرمونات

التغيرات الهرمونية في الجسم، خاصة أثناء فترة البلوغ أو الحمل أو انقطاع الطمث، يمكن أن تؤثر على تصبغ الشعر. قد تساهم التقلبات في ظهور الشعر الأبيض.

- التوتر المزمن

يؤدي التعرض لفترات طويلة من القلق إلى إطلاق هرمونات التوتر، مما يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك لون الشعر. تؤدي الي تسريع استنزاف الخلايا وظهور الشيب الأبيض.

- التدخين

يرتبط التدخين بالعديد من المشكلات الصحية، والشعر الأبيض المبكر أحد هذه المشكلات. فهو يدخل السموم الضارة إلى الجسم، مما يعطل العمليات الطبيعية، بما في ذلك إنتاج الميلانين.