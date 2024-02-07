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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور %50 ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 8 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية

السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور %50 ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى 1200 جنيه

جدل حول الرد على «هدنة حماس».. بلينكن: الاتفاق ممكن وضرورى.. ومسئول صهيونى: لا يمكن
الموافقة على وقف إطلاق النار وسحب القوات من غزة

مليون فلسطينى محاصرون فى رفح

 تحذيرات من حمام دم في الهجوم البري الصهيوني

تعيين كاثرين كولونا على رأس لجنة التقييم فى الأونروا

22 قتيلا و37 جريحا فى انفجارين ليلة الانتخابات الباكستانية

السيسي البوابة حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور غزة وقف اطلاق النار