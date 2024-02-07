ندى ثابت: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور تاريخية وتبعث برسالة طمأنة للمواطن

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه.

ووصفت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، تلك القرارات بالتاريخية، مؤكدة أنها تبعث برسالة طمأنة للمواطن المصري، وتوضح شعور القيادة السياسية الحكيمة بمعاناته، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم أجمع.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن البسيط، ويحرص على رفع المعاناة عن كاهله، وتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وأعباء المعيشة عنه، وتابعت: "قرارات الرئيس السيسي إنسانية من الدرجة الأولى وتسهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية".

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "الرئيس السيسي على معرفة جيدة ودراية كاملة بحال المواطن المصري، ويبذل قصارى جهده لتوفير حياة كريمة له".