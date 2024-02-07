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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

عباس يؤكد لـ بلينكن مجددا رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني

محمود عباس
محمود عباس
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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وشدد على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتدمير.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وأكد الرئيس عباس على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لكامل قطاع غزة، وتجنب عمليات الهجوم العسكري على المواطنين.

كما دعا الجانب الأمريكي للتدخل لمنع تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين. وأشار الرئيس عباس إلى أهمية الاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

كما عبر عن استياءه من قرار الكونجرس الأمريكي بمنع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الأراضي الأمريكية.

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