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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

محمد ممدوح في أكتوبر من أجل "إكس مراتي"

ممدوح
ممدوح
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يواصل الفنان محمد ممدوح تصوير مشاهد  فيلمه الجديد "إكس مراتى" بمدينة 6 أكتوبر  داخل أحد المنازل هناك، ويستمر التصوير أسبوعا كاملا بعدها ينتقل فريق العمل  إلى إحدى المدن الساحلية منتصف شهر فبراير الجارى لتصوير مشاهد خارجية هناك.
 وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى اجتماعى لايت حول مشاكل الأزواج، ويشارك فى بطولة العمل هشام ماجد وأمينة خليل ومجموعة اخرى من النجوم، وتأليف كريم كيمز، وإخراج معتز التونى. 
يذكر أن ممدوح شارك فى السباق الرمضانى الماضى  بمسلسل "رشيد" وشاركته البطولة فيه الفنانة ريهام عبد الغفور.

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