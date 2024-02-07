رئيس مدينة رأس سدر يشهد احتفال الأوقاف بالإسراء والمعراج

شهد المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، اليوم، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري ١٤٤٥ والذي نظمته إدارة أوقاف رأس سدر عقب صلاة العشاء بمسجد المجمع الإسلامي بحضور الشيخ سليمان عامر مدير إدارة أوقاف رأس سدر، وعدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من الأهالي.

وقدم الحفل الشيخ موسي محمد موسي إمام وخطيب مسجد المجمع الاسلامي. بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمات متعاقبة لأئمة الأوقاف والذن أشارو فيها إلى أن رحلة الإسراء والمعراج كانت مليئة بالأحداث المهمة والاعجازية، حيث أسري رب العالمين جلت قدرته وتعالت عظمته بنبي الرحمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من المسجد الحرام الي المسجد الأقصى الذي بارك حوله.

ومنه عُرج إلى سدرة المنتهي في الحضرة الإلهية ليفيض علينا جميعًا برحمته وعظيم مغفرته ولنستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة، وإلى ضرورة استغلال تلك المناسبات العطرة للاستفادة من المعاني النبيلة والتأسى بأخلاق النبي في جميع معاملاتنا وحياتنا اليومية.

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