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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

293 مرشحًا لأعمال الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء

جانب من فعاليات المقابلة
جانب من فعاليات المقابلة الشخصية
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 ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لجنة مقابلات المرشحين لأعمال الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بإجمالي عدد (٢٣١) مرشحًا كرؤساء لجان وعدد (٦٢) مراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة؛ وذلك بمدرسة الطور الثانوية الصناعية العسكرية التابعة لإدارة طور سيناء.
بعضوية أسامة العشري رئيس لجنة الإدارة بقطاع المنصورة، وأحمد البري عضو لجنة الإدارة، وحسانين عبدالوهاب عضو مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة والحوكمة وعصام عبدالمطلب مدير قانونى بوزارة التربية والتعليم، وأحمد عبدالعظيم، ومحمد الحنفي عضوين فنيين بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وخلال اللقاء رحب وكيل الوزارة بالضيوف والحضور على أرض جنوب سيناء، موجها رسالة للمرشحين  بأن يكونوا خير ممثل للمحافظة انضباطا وسلوكا مؤكداً أن المشاركة بأعمال الشهادة الثانوية واجب قومي ووطني توليه الدولة كل الاهتمام، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.
ثم تحدث أعضاء اللجنة للمرشحين للوقوف على أبرز الظواهر السلبية وطرق تجنبها وتوصيات الحل لها.
يذكر أن لجنة المقابلات تعقد أعمالها خلال الفترة من ٧/٢/٢٠٢٤ إلى غدٍ الخميس الموافق٨/٢/٢٠٢٤ م.

تأتي المقابلات في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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لجنة المقابلات الشخصية اعمال الشهادة الثانوية العامة - تعليم جنوب سيناء محمد حامد عقل وكيل الوزارة مدرسة الصنايع الثانوية بطور سيناء