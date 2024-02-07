293 مرشحًا لأعمال الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء

ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لجنة مقابلات المرشحين لأعمال الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بإجمالي عدد (٢٣١) مرشحًا كرؤساء لجان وعدد (٦٢) مراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة؛ وذلك بمدرسة الطور الثانوية الصناعية العسكرية التابعة لإدارة طور سيناء.

بعضوية أسامة العشري رئيس لجنة الإدارة بقطاع المنصورة، وأحمد البري عضو لجنة الإدارة، وحسانين عبدالوهاب عضو مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة والحوكمة وعصام عبدالمطلب مدير قانونى بوزارة التربية والتعليم، وأحمد عبدالعظيم، ومحمد الحنفي عضوين فنيين بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وخلال اللقاء رحب وكيل الوزارة بالضيوف والحضور على أرض جنوب سيناء، موجها رسالة للمرشحين بأن يكونوا خير ممثل للمحافظة انضباطا وسلوكا مؤكداً أن المشاركة بأعمال الشهادة الثانوية واجب قومي ووطني توليه الدولة كل الاهتمام، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.

ثم تحدث أعضاء اللجنة للمرشحين للوقوف على أبرز الظواهر السلبية وطرق تجنبها وتوصيات الحل لها.

يذكر أن لجنة المقابلات تعقد أعمالها خلال الفترة من ٧/٢/٢٠٢٤ إلى غدٍ الخميس الموافق٨/٢/٢٠٢٤ م.

تأتي المقابلات في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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