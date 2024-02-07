سليمان وهدان عن قرارات السيسي: أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخ مصر

أشاد النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أن هذه الحزمة الاجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر لدعم المواطنين البسطاء في ظل هذه الأزمة العالمية، موجها الشكر للرئيس السيسي على تلك القرارات.

وأوضح سليمان وهدان، أن الزيادة التي أعلنها الرئيس السيسي شملت جميع القطاعات حيث تضمنت رواتب الموظفين وقطاع التعليم والمهن الطبية ورواتب المعاش وهذا ما يحسب للرئيس السيسي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم جمع، موضحا أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تؤكد إحساسه بما يشعر به المصريون في ظل هذه الظروف الاقتصادية، موجه الشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات التى أثلجت قلوبنا.

وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن الرئيس السيسي يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس السيسي انحاز إلى المواطن البسيط لرفع العبء عنه، موضحا أن الدولة المصرية تشعر بما يشعر به المواطن البسيط الذي دائما ما كان على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر في حرص الرئيس السيسى على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.