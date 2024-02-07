زي النهاردة.. محمد علي كلاي يعتنق الإسلام ويغير اسمه

الأربعاء 07/فبراير/2024 - 09:01 م

في 7 فبراير 1965، أعلن الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي إسلامه وغير اسمه إلى محمد علي كلاي، حيث رفض وضع اسم "محمد" على نجمة في شارع المشاهير بأمريكا تكريما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتم دهسها، وتم وضعها على الحائط بشكل استثنائي.

وبعد فوزه ببطولة العالم، أطلقت عليه الصحف لقب "محمد علي الأعظم"، لكنه اعترض على ذلك وطلب تغييرها إلى "الله هو الأعظم"، رافضا أن يكون آداة للاستعباد ومعارك مختلفة، ورفض الاشتراك في الحرب ضد فيتنام عام 1967م، وتعرض للمحاكمة وسحب لقب بطل العالم منه ومنعه من الملاكمة لمدة ثلاث سنوات.

استخدم الصوم كعلاج لمرض باركنسون الذي أصابه وتحسنت حالته بشكل ملحوظ، وحقق العديد من الانتصارات وفاز بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل ثلاثة مرات على مدى عشرين عاما، وفي عام 1999 فاز بلقب “رياضي القرن”

وفي 7 فبراير 1965، اعتنق محمد علي كلاي الإسلام وغير اسمه إلى اسمه الجديد، وانسحب من مجال الملاكمة عام 1981 في سن 39 عامًا بسبب مرض الرعاش (باركنسون) الذي أصابه، وتوفي في 3 يونيو 2016 عن عمر يناهز 74 عامًا.