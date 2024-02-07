سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا محلوظًا، مساء تعاملات اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2024، داخل البنوك الحكومية والخاصة، بعدما استقر بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه.