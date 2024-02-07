محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، الأربعاء، الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها.

حضر الاحتفال، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والدكتور سيد فودة نائب رئيس جامعة بنها، ومساعد مدير أمن القليوبية، والعقيد هاني محمد إبراهيم مساعد المستشار العسكري للمحافظة والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة، تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهميتها فى حياتنا اليومية، مؤكدا ضرورة الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد، والتحلي بخلق وسنة رسولنا الكريم، والتي تعد دستورا للحياة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم والتسامح.

وجرى تقديم ابتهالات قدمها الشيخ محمد أبو سريع مبتهل بالاذاعة والتليفزيون واختتم الاحتفال بتكريم المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير وهما الشيخ محمد أحمد عبد الغني دغيدي القليوبية دورة قادة فكر - جائزة التميز الوظيفي لعام 2023م - حصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والشيخ سعيد إبراهيم محمد محروس القليوبية دورة قادة فكر- جائزة التميز الوظيفي- الفوز بمرافقة بعثة الحج- دورة قادة فكر والشيخ محمد مجدي غنيم عوض القليوبية دورة قادة فكر - جائزة التميز الوظيفي 2023م - مسابقة اعرف قدر نبيك والشيخ إبراهيم رزق مفتش بإدارة قليوب.

من جانبه، هنأ محافظ القليوبية المواطنين بهذه الذكرى المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر الحبيبة، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس الأبناء ونشر المحبة والسلام من أجل بناء الوطن.

الاحتفال بالإسراء والمعراج

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