بعد مباراة ماراثونية.. منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا 2023

تأهل منتخب قطر إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه الصعب على إيران بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الثمامة، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وبلغ المنتخب القطري نهائي كأس آسيا بعد تغلبه على نظيره الإيراني في مباراة ماراثونية امتدت لأكثر من 100 دقيقة، في نصف النهائي الثاني من المسابقة القارية.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم العنابي بهدفين مقابل هدف، حيث كان متأخرًا في النتيجة أمام منتخب إيران بهدف مبكر، وذلك في الدقيقة الرابعة عن طريق سردار أزمون.

ورد منتخب قطر بهدف التعادل في الدقيقة 17، عن طريق جاسم جابر من صناعة أكرم عفيف، قبل أن يأتي الأخير ويحرز هدفًا في الدقيقة 43 من صناعة أحمد فتحي.

وفي الشوط الثاني، بدأت الإثارة مبكرة أيضًا، حينما احتسب الحكم أحمد آل علي، ركلة جزاء للمنتخب الإيراني في الدقيقة 51، نفذها علي رضا جهانبخش بنجاح، ليتعادل المنتخبين حتى الدقيقة 82، بعدما سجل المعز علي الهدف الثالث لمنتخب قطر والفوز في لقاء مثير.

وشهدت الدقيقة 90+3، حالة طرد إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه شجاع خليل زادة.

وبذلك، ضرب منتخب قطر موعدًا مع الأردن في نهائي بطولة كأس آسيا 2023، التي تقام حاليًا في قطر، ليصبح النهائي عربيًا خالصًا، المقرر إقامته يوم 10 فبراير الجاري.