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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم شرب السجائر الإلكترونية

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم شرب السجائر الإلكترونية، هل هي حرام أو حلال؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "السجائر الإلكترونية وسيلة مستحدثة، وهى مضرة بالصحة كما قال الأطباء وبالتالى الأصل أنه لا يلجأ إليها الإنسان، كبديل للتدخين العادي او محاولة للإقلاع عنه، ولو كانت وسيلة للإقلاع أو مرحلة من مراحل الإقلاع، وأقر الأطباء أنها تجوز كوسيلة يبقى لا مانع ".
وتابع: "لكن لو هى مضرة وليست وسيلة للإقلاع عن التدخين، وما دامت مضرة فهى يجب الابتعاد عنها".
 

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم شرب السجائر