بالفيديو.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تغيير موعد مباراة الأهلي والزمالك

عقب عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب ، قائلاً: "لا يوجد خلاف على الكابتن حسام حسن، ويستحق أن يأخذ فرصة مع المنتخب، فالكرة بدون إخلاص لن تنجح".

وتمنى "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تقف كل المنظومة الكروية مع مدرب منتخب مصر من لاعبين ومدربين وجمهور وإعلام واتحاد الكرة، حتى يستطيع أن يحقق نتائج جيدة مع المنتخب المصري.

وأضاف أن تغيير مكان مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر يكون من خلال التفاوض بين الشركة المتحدة كشركة راعية واتحاد الكرة، والدولة المضيفة للمباراة، وحتى الآن لا يوجد تعديل لمكان المباراة، وبالتالي فالمباراة ستقام في موعدها حتى الآن.



