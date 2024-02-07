رسميًا.. تجديد عقد كوبر وجهازه المعاون مع منتخب سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا والجهاز المعاون له حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يعاون كوبر في القيادة الفنية لمنتخب سوريا، أسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري، مدربًا لحراس مرمى نسور قاسيون، ومحمود فايز مساعدًا للمدرب.

وقاد كوبر وجهازه المعاون، المنتخب السوري إلى التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في قطر، وذلك لأول مرة في تاريخ المنتخب العربي.

ويتولى المدرب الأرجنتيني، المهمة الفنية للمنتخب السوري منذ فبراير 2023، وقاده في 13 مباراة حتى الآن، فاز خلالها في 4 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 5 أخرى.

كان هيكتور كوبر، يقود منتخب الفراعنة منذ عام 2015، ونجح معه في بلوغ نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 في الجابون، كما كان صاحب إنجاز التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، لأول مرة منذ 28 عامًا من الغياب عن المونديال.