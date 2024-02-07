قوات الاحتلال تستهدف المدنيين بالقرب من مستشفى في خان يونس

أفاد العديد من شهود العيان من مختلف أنحاء قطاع غزة بوجود قتال شرس في عدة مناطق، بما في ذلك في مدينة غزة وخان يونس في جنوب القطاع، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

ووردت أنباء عن وقوع إصابات بين أشخاص بالقرب من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، فى حين ذكرت تقارير محلية أن قوات الاحتلال التي حاصرت المستشفى أطلقت النار على عدة أشخاص.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المصابين يتم إبعادهم من شارع مجاور للمستشفى.

ونشر طبيب داخل المستشفى، وهو الدكتور أحمد المغربي، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يظهر أشخاصا ينتظرون عند البوابة الرئيسية للمستشفي، ويقول أنه إذا خرج أي شخص من البوابة "فسيقتل". وقال إن قناصة إسرائيليين كانوا يقفون على أسطح بعض المباني.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستشفيي ناصر والأمل في خان يونس تعانان من نفاد الأكسجين، كما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستشفى الأمل تعاني من "نقص حاد في الأكسجين منذ أيام".