نقيب المهن التمثيلية السابق يحتفل مع نجلته بتوقيع كتاب "لماذا أشرف زكي؟" 

وقع أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، رئيس اكاديمية الفنون واتحاد الفنانين العرب السابق ، كتابه " لماذا .. أشرف زكى " للكاتب الصحفى هانى سامى الصادر عن دار النخبة وذلك وسط حضور كثيف فى آخر ايام معرض القاهرة الدولى للكتاب

يوثق الكاتب شهادته الموثقة فى كثير من المحطات الهامة فى حياة الفنان أشرف زكى عبر عدة فصول ، أبرزها بعنوان " الرحلة " ، والذى يكشف فيه الكاتب عن جوانب خفية لزكى ، ابرزها وفاته فى الطفولة وعودته للحياة خلال دقائق ، وكذلك كيف كانت رحلة الرجل من المعاناة وان الطريق لم يكن مفروشاً بالورود ويعترف اشرف زكى فى هذا الفصل باصحاب الفضل عليه وابرزهم المخرج الراحل اسماعيل عبد الحافظ الذى كان وأسرته يقدموا كل الدعم له فى بداية حياته،ولم يخجل من ذكر أن المخرج الراحل وزوجته كانا يمداه ببعض قطع الاثاث فى بداية زواجه من الفنانة روجينا ، وعلى المستوى الاكاديمى تحدث أشرف زكى عن دور استاذه الراحل سعد أردش فى رحلته وكيف تمكن اشرف زكى ان يكون نقيباً للممثلين حينما رأى هزيمة استاذه أمام حمدى غيث فى المنافسة على منصب النقيب

وفى فصل " طوفان 25 يناير " يقدم الكاتب شهادته حول تعرض الدكتور أشرف زكى للخذلان والنكران بل والغدر ممن جمعهم به " عيش وملح " وفى بيته اثناء بما أسماه أحداث يناير وكيف قدمت ضده بلاغات تخطت الخمسين حصل فيها جميعا على براءة لذمته المالية

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