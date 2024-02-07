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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عمرو هندي: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وتضمن توفير حياة كريمة للمواطنين

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قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد للجميع أنه يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وأنه يشعر بنبض الشارع وليش بمعزل عن الأحداث الاقتصادية العالمية التى انعكست على العالم أجمع.

ووصف “هندي” قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالتاريخية.

وأكد إن هذه القرارات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة  وأنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الشئون الاقتصادية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب عمرو هندي