موقف أحمد حجازي.. تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الطائي بالدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الطائي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره الطائي بملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد نجم خط الدفاع، أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للعميد في مواجهة اليوم، بعد تألقه في الفترة الأخيرة رفقة الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين ومنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023.

شهد تشكيل النمور، غياب المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، على أن يقود الهجوم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي رومارينيو.

يحتل اتحاد جدة، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز السادس عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الطائي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: عبدالله العليان - حسن كادش - أحمد حجازي - فواز الصقور

خط الوسط: سلطان الفرحان - نجولو كانتي - فيصل الغامدي

وفي الهجوم: مروان الصحفي - عبدالرزاق حمد الله - رومارينيو.