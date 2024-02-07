سكرتير جنوب سيناء يشهد احتفال الأوقاف بالإسراء والمعراج

شهد اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائباً عن المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، احتفال مديرية الأوقاف برحلة الإسراء والمعراج، التي انطلقت فعالياتها على الهواء مباشرة عقب صلاة المغرب، اليوم الاربعاء، في مسجد الحق المبين في العاصمة طور سيناء، ونقلها للإذاعة كبير المذيعين محمود بدير كن إذاعة جنوب سيناء ، بحضور جمع غفير من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات أوقاف جنوب سيناء يتقدمهم الشيخ السيد غيط وكيل الوزارة، وقيادات الأزهر الشريف والعديد من المشايخ وعلماء الأزهر.

أكد المتحدثون في كلماتهم أن رحلة الإسراء والمعراج حافلة بالدروس والعِبر، غير أن الدرس الأعظم منها هو الفرج بعد الشدة، وأن المِحن تتبعها المِنح، فكل محنة وشدة، وراءها منحة وعطاء وتكريم من الله عز وجل

وأشاروا إلى أنه من قلب المحن كانت المنحة الربانية العظيمة، فكانت رحلة الإسراء والمعراج للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، التي سجلها وخلّدها رب العزة في القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» (سورة الإسراء- آية 1).

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