أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، نزول الزيت المبارك من صورة السيدة مريم العذراء منذ قليل وذلك للعام الـ 34 على التوالي دون انقطاع بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد، وذلك في مشهد ينتظره الأخوة المسيحيون كل عام في شهر فبراير.

بالصور.. مطرانية بورسعيد تُعلن نزول الزيت من صورة العذراء للعام الـ34 على التوالي

وأشارت المطرانية في بيان لها، إلى أن الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، شهد نزول الزيت في ظل توافد الإخوة المسيحيين من بورسعيد والمحافظات الأخرى أيضا لحضور مباركة الأنبا تادرس لنزول الزيت من الصورة.

وأوضحت أنه تعتبر كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد هي الكنيسة الوحيدة على العالم التي تتميز باستمرار نزول فيها الزيت المبارك من صورة السيدة مريم العذراء لمدة 34 عاما على التوالي دون انقطاع، ويتبارك الأخوة المسيحيين بذلك الزيت.

وأكدت أنه صلى الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد، والكهنة وشعب الكنيسة صلاة شكر لنزول الزيت، كما أكد الأنبا تادرس خلال كلمته بعد الصلاة أن نزول الزيت من صورة السيدة مريم العذراء كل تلك السنوات دليل بأن بورسعيد بوجه خاص ومصر بوجه عام ستظل مباركة وستظل في عنايه الله الى أبد الدهر، مضيفة أنه عقب ذلك توجه الأنبا تادرس والكهنة وجميع الأخوة المسيحيين إلى المكان المخصص لصورة السيدة مريم العذراء وقاموا بترديد تمجيد خاص بها وتوجيه لها الشكر، مؤكدين أنها ستظل أمد الدهر رمزا للمحبه وسلام والنقاء، وذلك وسط أجواء من الفرحة والزغاريد خلال نزول الزيت من الصورة.

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